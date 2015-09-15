美专家称中国在美济礁建设简易机场

路透华盛顿9月14日 （记者 David Brunnstrom） - 美国智库战略与国际研究中心（CSIS）一名专家援引上周拍摄的卫星图像称，中国似乎在南海争议岛屿建设又一简易机场。

9月8日拍摄的卫星图像显示此项工程在美济礁进行。

CSIS亚洲海事透明度倡议（Asia Maritime Transparency Initiative）项目的负责人珀林（Greg Poling）称，从卫星图像可以看到一片矩形区域，内有一面挡土墙，长约3,000米，看起来与渚碧礁和永暑礁的工程特征相似。

“显然，我们看到的是未来将有一个3,000米长的简易机场，另外我们还看到明显是建设港口设施的施工活动。”他说道。

安全专家称，这样的跑道长度将足以容纳中国多数军机型号，有助中国拓展在南海的存在。

美国国防部发言人厄本（Bill Urban）拒绝就珀林的评估具体置评，但重申美国呼吁各方暂停在南海的填海造地、建设和军事化活动，以缓和紧张关系，为外交解决方案创造空间。

他并表示：“中国透过其项目表明的意图，以及继续（在南海）建设活动，无助于缓和紧张关系或促成有效的外交解决方案。”

中国外交部发言人洪磊周一被问及有关中方在南海美济礁建设机场跑道的报导时称，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方在南沙群岛部分驻守岛礁的建设活动完全合法、合理、合情。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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