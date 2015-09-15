美专家称中国在美济礁建设简易机场

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月14日 （记者 David Brunnstrom） - 美国智库战略与国际研究中心（CSIS）一名专家援引上周拍摄的卫星图像称，中国似乎在南海争议岛屿建设又一简易机场。

9月8日拍摄的卫星图像显示此项工程在美济礁进行。

CSIS亚洲海事透明度倡议（Asia Maritime Transparency Initiative）项目的负责人珀林（Greg Poling）称，从卫星图像可以看到一片矩形区域，内有一面挡土墙，长约3,000米，看起来与渚碧礁和永暑礁的工程特征相似。

“显然，我们看到的是未来将有一个3,000米长的简易机场，另外我们还看到明显是建设港口设施的施工活动。”他说道。

安全专家称，这样的跑道长度将足以容纳中国多数军机型号，有助中国拓展在南海的存在。

美国国防部发言人厄本（Bill Urban）拒绝就珀林的评估具体置评，但重申美国呼吁各方暂停在南海的填海造地、建设和军事化活动，以缓和紧张关系，为外交解决方案创造空间。

他并表示：“中国透过其项目表明的意图，以及继续（在南海）建设活动，无助于缓和紧张关系或促成有效的外交解决方案。”