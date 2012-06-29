中国在南海管辖海域建立常态化战备巡逻

路透北京6月28日电---中国国防部周四称，中国军队在南中国海管辖海域已经建立了常态化战备巡逻制度。关於南中国海某些岛屿的主权归属，中国与一些国家存有争议。

当被问及中国对越南战机巡视南海如何反应时，国防部新闻发言人耿雁生表示，“中国坚决反对任何军事挑衅行为”。

“为了维护国家主权、安全和发展利益，中国军队在管辖海域已经建立了常态化的战备巡逻制度。”

“中国军队扞卫国家领土主权和维护海洋权益的决心和意志坚定不移，”国防部网站(www.mod.gov.cn)上刊登的耿雁生讲话称。

耿雁生未给出更多细节。国防部不允许外国记者参加其月度例行记者会。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。