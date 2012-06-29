中国在南海管辖海域建立常态化战备巡逻

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京6月28日电---中国国防部周四称，中国军队在南中国海管辖海域已经建立了常态化战备巡逻制度。关於南中国海某些岛屿的主权归属，中国与一些国家存有争议。
当被问及中国对越南战机巡视南海如何反应时，国防部新闻发言人耿雁生表示，“中国坚决反对任何军事挑衅行为”。
“为了维护国家主权、安全和发展利益，中国军队在管辖海域已经建立了常态化的战备巡逻制度。”
“中国军队扞卫国家领土主权和维护海洋权益的决心和意志坚定不移，”国防部网站(www.mod.gov.cn)上刊登的耿雁生讲话称。
耿雁生未给出更多细节。国防部不允许外国记者参加其月度例行记者会。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。