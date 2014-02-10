中国批评美官员涉南海言论

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京2月9日 - 中国对美国国务院官员涉南海言论作出回应，指责相关言论破坏亚太地区的和平与发展。
中国外交部发言人洪磊在周六发表的声明中称：“美方一些官员在国会听证会发表有关言论，不是建设性的行为。”
“我们敦促美方拿出理性、公允的态度，为本地区的和平稳定和繁荣发展发挥建设性的作用，而不是相反，”洪磊说。
美国负责东亚和太平洋地区事务的助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）上周三在美国国会听证会上称，中国在南海宣示海洋权益意在逐渐控制南海，美国已经对此“日益关注”。
拉塞尔还称，中国在南海宣示海洋权益，“给（当地局势）造成不确定性，带来不安全和不稳定因素”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。