中国批评美官员涉南海言论

路透北京2月9日 - 中国对美国国务院官员涉南海言论作出回应，指责相关言论破坏亚太地区的和平与发展。

中国外交部发言人洪磊在周六发表的声明中称：“美方一些官员在国会听证会发表有关言论，不是建设性的行为。”

“我们敦促美方拿出理性、公允的态度，为本地区的和平稳定和繁荣发展发挥建设性的作用，而不是相反，”洪磊说。

美国负责东亚和太平洋地区事务的助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）上周三在美国国会听证会上称，中国在南海宣示海洋权益意在逐渐控制南海，美国已经对此“日益关注”。

拉塞尔还称，中国在南海宣示海洋权益，“给（当地局势）造成不确定性，带来不安全和不稳定因素”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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