中国外交部回应西沙岛礁建灯塔事宜

路透北京8月9日 - 中国外交部回应西沙水域灯塔选址事宜，称中国建助航设施是保障过往船只航行安全的必要措施。

中国官方媒体周四报导称，中国计划在南海五个岛礁建设灯塔，包括北礁、羚羊礁(筐仔沙洲)、晋卿岛、南沙洲、高尖石，其中两个似乎位于与越南有争议的水域中。

周五晚间，外交部发言人华春莹在外交部网站发表声明称，“中国在西沙、南沙岛礁上建设和维护灯塔等助航设施，是保障过往船只航行安全的必要措施，是中国依据有关国际规则需要从事的公益活动，无可非议。”

此前，美国和菲律宾提出“冻结”提议，望争议国在该海域自愿停止一切可能加剧紧张局势的活动， 但中方拒绝了该提议。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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