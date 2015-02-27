中国在南沙华阳礁进行大规模填海造地--报道

路透北京2月26日 - 中国军网周四报道称，中国正在南沙华阳礁进行大规模填海和建设活动。

报道援引卫星图称，这表明中国正式开始在华阳礁的填海造地工程。菲律宾也对华阳礁提出领土主权主张。

报道还称，中国军队本月还在华阳礁举行演练。

根据卫星图，中国在南沙六个礁盘上开展填海工程。中国在岛礁上建设港口、油库，还可能包括两条飞机跑道。

菲律宾和越南曾就此向中国提出外交抗议，美国也发出批评声音，但中国回应称这些是中国主权范围内的事情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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