中国在南沙华阳礁进行大规模填海造地--报道

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月26日 - 中国军网周四报道称，中国正在南沙华阳礁进行大规模填海和建设活动。
报道援引卫星图称，这表明中国正式开始在华阳礁的填海造地工程。菲律宾也对华阳礁提出领土主权主张。
报道还称，中国军队本月还在华阳礁举行演练。
根据卫星图，中国在南沙六个礁盘上开展填海工程。中国在岛礁上建设港口、油库，还可能包括两条飞机跑道。
菲律宾和越南曾就此向中国提出外交抗议，美国也发出批评声音，但中国回应称这些是中国主权范围内的事情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。