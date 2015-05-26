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时事要闻 | 2015年 5月 26日 星期二 19:14 BJT

中国在南海开工建设两座大型灯塔

路透北京5月26日 - 新华社周二称，中国交通运输部在南沙群岛华阳礁举行南沙灯塔建设开工仪式。

中国外交部发言人华春莹称，中方南沙岛礁建设的主要目的是为了更好地履行在海上搜寻与救助、防灾减灾、海洋科研、气象观察、生态环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务。

华春莹在每日例行记者会上称，南海“海上交通事故时有发生”。

“中方在南沙华阳礁和赤瓜礁建设灯塔是履行相关国际责任和义务重要举措”，华春莹称。

华春莹表示，中方将会继续在南沙有关岛礁上建设其他民事设施，更好地服务南海沿岸国家和航经该海域的各国船只。（完）

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