中国称在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设将于近期完成陆域吹填工程（更新版）

（新增美国国务院的评论）

路透北京/华盛顿6月16日 （记者 黄瑞黎/David Brunnstrom） - 根据中国外交部网站公告，中国外交部发言人陆慷周二就中国南沙岛礁建设有关问题答记者问时称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设将于近期完成陆域吹填工程。

美国此前呼吁中国停止在南海的岛礁建设，并称“已注意到”中国的公告，但对中国计划进行更多包括军事防御在内的建设工程表示关切。

“中国宣布的计划无助于缓和紧张局势，无助于外交与和平解决方案的出炉，亦无助于强化中国有争议的海上主权声索，”美国国务院发言人表示。

中国外交部在公告中重申，中国南沙岛礁建设除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为各类民事需求服务，以更好地履行中国在海上搜救、防灾减灾、海洋科研、气象观察、生态环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务。

公告指出：“陆域吹填完成后，下阶段我们将开展满足相关功能的设施建设。”

公告称：“南沙岛礁建设是中国主权范围内的事，合法、合理、合情，不针对任何国家，不会对各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由造成任何影响，也不会对南海的海洋生态环境造成破坏，无可指责。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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