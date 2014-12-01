习近平强调建立以合作共赢为核心的新型国际关系

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京11月30日 - 中国国家主席习近平近日出席中央外事工作会议，强调建立以合作共赢为核心的新型国际关系。
新华社周六报导称，习近平在讲话中强调，要“坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁。”
习近平还强调：“我们要坚持合作共赢，推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系。”
习近平此番言论是中国采取和解外交战略的最新迹象，以打消外界对中国经济增长势必令其在外交和军事方面变得强硬的疑虑。
习近平在讲话中称：“要提升我国软实力，讲好中国故事，做好对外宣传。”
习近平同时指出：“要坚决维护领土主权和海洋权益，维护国家统一，妥善处理好领土岛屿争端问题。”
习近平强调：“我们最大的机遇就是自身不断发展壮大。”（完）
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。