中国称在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设已于近日完成陆域吹填工程

路透北京6月30日 - 中国外交部周二称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设已于近日完成陆域吹填工程。

中国去年加快了在南海的填海造地步伐，引发亚洲许多国家的忧虑和美国的批评。美国呼吁中国暂停在南海填海造地，并在本月早些时候对中国计划进行更多包括军事防御在内的建设工程表示关切。

中国外交部发言人华春莹称：“中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设已于近日完成陆域吹填工程，下阶段中方将开展满足相关功能的设施建设。”

华春莹未具体说明是哪些岛礁完成了建设。

“这些建设主要是为各类民事需求服务，以更好地履行中国在海上搜救、防灾减灾、海洋科研、气象观察、生态环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务，也包括满足必要的军事防卫需求。”

据美国一名指挥官，在建的军事设施包括一条3,000米长的跑道和机载预警雷达，年底或可使用。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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