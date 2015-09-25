中国下月将举行中国与东盟防长非正式会晤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月24日 - 中国周四称，将于10月15日至16日在北京举办中国-东盟（10+1）国防部长非正式会晤。
中国国防部发言人吴谦在9月国防部例行记者会上表示，中方已经邀请东盟十国防务部门领导人及东盟秘书处负责人参会。
他表示，中国国防部长常万全上将将与东盟十国防务部门领导人进行“深入交流”。他并未就此作详细说明。
美国专家本月引述卫星照片称，中国似乎正在南海争议海域进行建设第三条飞机跑道的准备工作。
在被问及中国是否确实在建上述跑道时，吴谦拒绝置评。他表示，中国对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，岛礁设施的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为各类民事需求服务，为各国的共同利益服务，这也有利于中方履行国际责任和义务。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。