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时事要闻 | 2015年 9月 25日 星期五 09:22 BJT

中国下月将举行中国与东盟防长非正式会晤

路透北京9月24日 - 中国周四称，将于10月15日至16日在北京举办中国-东盟（10+1）国防部长非正式会晤。

中国国防部发言人吴谦在9月国防部例行记者会上表示，中方已经邀请东盟十国防务部门领导人及东盟秘书处负责人参会。

他表示，中国国防部长常万全上将将与东盟十国防务部门领导人进行“深入交流”。他并未就此作详细说明。

美国专家本月引述卫星照片称，中国似乎正在南海争议海域进行建设第三条飞机跑道的准备工作。

在被问及中国是否确实在建上述跑道时，吴谦拒绝置评。他表示，中国对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，岛礁设施的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为各类民事需求服务，为各国的共同利益服务，这也有利于中方履行国际责任和义务。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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