中国下月将举行中国与东盟防长非正式会晤

在被问及中国是否确实在建上述跑道时，吴谦拒绝置评。他表示，中国对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，岛礁设施的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为各类民事需求服务，为各国的共同利益服务，这也有利于中方履行国际责任和义务。（完）