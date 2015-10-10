中国在南海的两座灯塔建成发光

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海10月10日 - 新华社报道称，中国在南海的华阳灯塔和赤瓜灯塔建成发光。
该报道称，中国交通运输部周五（10月9日）在南海华阳礁举行了华阳灯塔和赤瓜灯塔竣工发光仪式。
美国和菲律宾反对中国进行上述设施的建设。
美国国防部一名官员周四称，美国正在考虑未来两周派军舰进入南沙群岛人工岛周边12海里内水域航行，以显示美国并不承认中国对这些争议海域的主权主张。
中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上指出，“中方绝不允许任何国家以‘维护航行和飞越自由’为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。”
“我们敦促有关方面不得采取任何挑衅性言行，为地区和平稳定发挥负责任的作用。”（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。