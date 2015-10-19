范长龙称中国倡导以和为贵 决不轻言诉诸武力

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京10月17日（记者 白宾） - 中国中央军委副主席范长龙周六在北京出席第6届香山论坛时称，中国一贯倡导以和为贵，主张通过和平方式处理争端，决不轻言诉诸武力。
“即使在涉及领土主权的问题上，我们也决不轻言诉诸武力，力避擦枪走火，终通过与直接当事方的友好协商解决分歧争端，始终致力于与有关国家共同维护地区安全和稳定。”范长龙称。
范长龙重申，中国南海岛礁建设不会影响南海航行自由。
他还称，中国近日在南海建成发光的华阳灯塔和赤瓜灯塔已经开始为多国船舶提供导航助航服务。（完）
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。