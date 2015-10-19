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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 09:59 BJT

范长龙称中国倡导以和为贵 决不轻言诉诸武力

路透北京10月17日（记者 白宾） - 中国中央军委副主席范长龙周六在北京出席第6届香山论坛时称，中国一贯倡导以和为贵，主张通过和平方式处理争端，决不轻言诉诸武力。

“即使在涉及领土主权的问题上，我们也决不轻言诉诸武力，力避擦枪走火，终通过与直接当事方的友好协商解决分歧争端，始终致力于与有关国家共同维护地区安全和稳定。”范长龙称。

范长龙重申，中国南海岛礁建设不会影响南海航行自由。

他还称，中国近日在南海建成发光的华阳灯塔和赤瓜灯塔已经开始为多国船舶提供导航助航服务。（完）

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