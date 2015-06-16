中国称在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设将于近期完成陆域吹填工程

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月16日 - 根据中国外交部网站公告，中国外交部发言人陆慷就中国南沙岛礁建设有关问题答记者问时称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设将于近期完成陆域吹填工程。
该公告很可能令菲律宾和美国感到紧张，美菲两国均反对中国在南沙群岛进行大规模填海造地活动。
五角大楼认为，中国在南海的岛礁建设旨在强化其对南海的主权声索，并担心中国可能在南海划设防空识别区，妨碍船舶和飞机的自由通航。
中国外交部在公告中重申，中国南沙岛礁建设除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为各类民事需求服务，以更好地履行中国在海上搜救、防灾减灾、海洋科研、气象观察、生态环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务。
公告指出：“陆域吹填完成后，下阶段我们将开展满足相关功能的设施建设。”
公告称：“南沙岛礁建设是中国主权范围内的事，合法、合理、合情，不针对任何国家，不会对各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由造成任何影响，也不会对南海的海洋生态环境造成破坏，无可指责。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”