中国在南海的两座灯塔建成发光

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月10日 - 新华社报道称，中国在南海的华阳灯塔和赤瓜灯塔建成发光。

报道称，中国交通运输部周五（10月9日）在南海华阳礁举行了华阳灯塔和赤瓜灯塔竣工发光仪式。

美国和菲律宾反对中国进行上述设施的建设。

美国国防部一名官员周四称，美国正在考虑未来两周派军舰进入南沙群岛人工岛周边12海里内水域航行，以显示美国并不承认中国对这些争议海域的主权主张。

中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上指出，“中方绝不允许任何国家以‘维护航行和飞越自由’为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。”