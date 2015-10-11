中国在南海的两座灯塔建成发光

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月10日 - 新华社报道称，中国在南海的华阳灯塔和赤瓜灯塔建成发光。
报道称，中国交通运输部周五（10月9日）在南海华阳礁举行了华阳灯塔和赤瓜灯塔竣工发光仪式。
美国和菲律宾反对中国进行上述设施的建设。
美国国防部一名官员周四称，美国正在考虑未来两周派军舰进入南沙群岛人工岛周边12海里内水域航行，以显示美国并不承认中国对这些争议海域的主权主张。
中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上指出，“中方绝不允许任何国家以‘维护航行和飞越自由’为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。”
“我们敦促有关方面不得采取任何挑衅性言行，为地区和平稳定发挥负责任的作用。”(完)
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路透伦敦5月10日 - 期铜周三持于本周稍早触及的四个月低位附近，因市场担心最大铜消费国中国需求疲弱，此前数据显示中国铜进口下降。