印尼国防支出到2019年或增至200亿美元--官员

路透华盛顿12月9日（记者 David Brunnstrom） - 印尼总统佐科·维多多的顾问Luhut Panjaitan周二称，到2019年印尼国防支出一年可能增至200亿美元。

Luhut称，印尼并无通过动用武力解决南海领土争端的计划，会继续推动中国及其他国家之间的对话。Panjaitan曾是印尼特种部队指挥官。

他还称，加强印尼军力以保护包括纳土纳群岛（Natuna）在内的本国利益很重要。

中国和印尼都正式承认纳土纳群岛隶属印尼廖内省（Riau）。但在今年4月，印尼军方首脑指责中国将纳土纳群岛的部分区域纳入“九段线”。

“至于纳土纳群岛，我们都知道这是印尼的领土，”Luhut对华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）说。

Luhut称，印尼在维持亚洲力量平衡方面发挥了作用，并且计划在接下来五年将国防支出占国内生产总值的比重提高至1.5%。

“联系大约7%的经济增速……因此到2019年，每年的国防预算能达到200亿美元左右。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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