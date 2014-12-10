印尼国防支出到2019年或增至200亿美元--官员

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿12月9日（记者 David Brunnstrom） - 印尼总统佐科·维多多的顾问Luhut Panjaitan周二称，到2019年印尼国防支出一年可能增至200亿美元。
Luhut称，印尼并无通过动用武力解决南海领土争端的计划，会继续推动中国及其他国家之间的对话。Panjaitan曾是印尼特种部队指挥官。
他还称，加强印尼军力以保护包括纳土纳群岛（Natuna）在内的本国利益很重要。
中国和印尼都正式承认纳土纳群岛隶属印尼廖内省（Riau）。但在今年4月，印尼军方首脑指责中国将纳土纳群岛的部分区域纳入“九段线”。
“至于纳土纳群岛，我们都知道这是印尼的领土，”Luhut对华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）说。
Luhut称，印尼在维持亚洲力量平衡方面发挥了作用，并且计划在接下来五年将国防支出占国内生产总值的比重提高至1.5%。
“联系大约7%的经济增速……因此到2019年，每年的国防预算能达到200亿美元左右。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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