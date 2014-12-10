印尼国防支出到2019年或增至200亿美元--官员

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月9日（记者 David Brunnstrom） - 印尼总统佐科·维多多的顾问Luhut Panjaitan周二称，到2019年印尼国防支出一年可能增至200亿美元。
Luhut称，印尼并无通过动用武力解决南海领土争端的计划，会继续推动中国及其他国家之间的对话。Panjaitan曾是印尼特种部队指挥官。
他还称，加强印尼军力以保护包括纳土纳群岛（Natuna）在内的本国利益很重要。
中国和印尼都正式承认纳土纳群岛隶属印尼廖内省（Riau）。但在今年4月，印尼军方首脑指责中国将纳土纳群岛的部分区域纳入“九段线”。
“至于纳土纳群岛，我们都知道这是印尼的领土，”Luhut对华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）说。
Luhut称，印尼在维持亚洲力量平衡方面发挥了作用，并且计划在接下来五年将国防支出占国内生产总值的比重提高至1.5%。
“联系大约7%的经济增速……因此到2019年，每年的国防预算能达到200亿美元左右。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。