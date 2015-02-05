中国批驳菲律宾指控 称海警船依法驱离“非法逗留”的菲渔船

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月5日 - 中国周四对中国海警船撞击菲律宾渔船一事回应称，中国海警船依法进行驱离，与其中一艘渔船发生轻微擦碰，中方敦促菲方加强对本国渔民的管束和教育。
菲律宾外交部周三表示，一艘中国海警船上周在黄岩岛海域冲撞三艘菲律宾渔船，造成菲渔船受损。菲方已向中方提出抗议。
中国外交部对此强烈否认，外交部发言人洪磊表示，多艘菲律宾渔船上周四在黄岩岛附近浅水区非法逗留。
“中国海警船依法进行驱离，与其中一艘渔船发生轻微擦碰，”洪磊在例行记者会称。
“中方敦促菲方加强对本国渔民的管束和教育，杜绝类似事件再次发生。”
洪磊表示：“黄岩岛是中国固有领土。中国公务船在黄岩岛海域进行值守并依法维护该海域正常秩序。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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