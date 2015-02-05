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时事要闻 | 2015年 2月 5日 星期四 18:23 BJT

中国批驳菲律宾指控 称海警船依法驱离“非法逗留”的菲渔船

路透北京2月5日 - 中国周四对中国海警船撞击菲律宾渔船一事回应称，中国海警船依法进行驱离，与其中一艘渔船发生轻微擦碰，中方敦促菲方加强对本国渔民的管束和教育。

菲律宾外交部周三表示，一艘中国海警船上周在黄岩岛海域冲撞三艘菲律宾渔船，造成菲渔船受损。菲方已向中方提出抗议。

中国外交部对此强烈否认，外交部发言人洪磊表示，多艘菲律宾渔船上周四在黄岩岛附近浅水区非法逗留。

“中国海警船依法进行驱离，与其中一艘渔船发生轻微擦碰，”洪磊在例行记者会称。

“中方敦促菲方加强对本国渔民的管束和教育，杜绝类似事件再次发生。”

洪磊表示：“黄岩岛是中国固有领土。中国公务船在黄岩岛海域进行值守并依法维护该海域正常秩序。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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