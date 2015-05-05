中国抨击菲律宾违背《南海各方行为宣言》

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月5日 - 中国周一反击菲律宾对中国在南沙群岛相关岛礁上建设活动的指责，抨击菲律宾违背《南海各方行为宣言》。

中国外交部称要求菲方立即停止有关恶意炒作和挑衅，共同维护南海的和平稳定。

中方表示，上世纪七十年代以来，菲方非法侵占了中国南沙群岛部分岛礁。这是中菲南海有关争议的核心和根源。

中国外交部称：“多年来，菲方在这些岛礁上开展大规模建设，如修建机场、码头、营房等军用和民用设施。”