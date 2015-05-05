中国抨击菲律宾违背《南海各方行为宣言》

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月5日 - 中国周一反击菲律宾对中国在南沙群岛相关岛礁上建设活动的指责，抨击菲律宾违背《南海各方行为宣言》。
中国外交部称要求菲方立即停止有关恶意炒作和挑衅，共同维护南海的和平稳定。
中方表示，上世纪七十年代以来，菲方非法侵占了中国南沙群岛部分岛礁。这是中菲南海有关争议的核心和根源。
中国外交部称：“多年来，菲方在这些岛礁上开展大规模建设，如修建机场、码头、营房等军用和民用设施。”
“中方从未、也不会采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动。”（完）
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