中国借填海造礁和建设活动巩固对南海的控制

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月10日 - 专家称，中国在南海有争议海域填海造礁的计划首次表明其在该地区将兴建有规模的民用建筑，亦将巩固中国对南海的控制。
中国外交部周四罕见地提供了填海造礁计划的细节，称在南沙群岛的填海造礁与建设是为了海洋科研、气象观察、环境保护与渔业生产服务。
中国外交部称，亦正在建设避风、助航、搜救设施。
中国外交部没有详细说明谁将保卫这些设施，但专家称这通常将由海监部门负责。中国目前由海监部门在维护中国对南海宣称的主权上发挥着主导作用，而非海军。
中国外交部称，南沙群岛的岛礁也将用于满足必要的军事防卫需求。
“他们正在试图以民事服务作为掩盖，但我认为人们会看穿这一点，并且看出（填海造礁的）真实目的，”新加坡东南亚研究所南中国海专家Ian Storey说道。
他表示，这些设施一旦建成，不仅将可帮助中国部署军事力量，而且也将促进中国在该地区的石油勘探与渔业。
“这将令南中国海的所有沿岸国家感到担忧，无论他们是否对南中国海有领土主张，”Storey说道，他将之称为数十年来对南中国海现状所作出的最大改变。
*强大的海监部门*
中国去年将各方面的民事执法船统一划归海监部门，并进行了扩充。美国海军分析家认为中国海监船队的规模是世界最大的。
尽管这些船只没有配备军舰上的武器装备，因此降低了对抗可能失控的风险，但他们仍然是对主权的强劲宣示。西方海军官员称，中国海军现在更为谨慎，但近几年海上巡逻却有增加。
《美国海军学会会报》4月刊载的一份研究称，中国正在使用“执法船作为外交政策的工具”。
美国国防部周四称，在外界担忧中国可能会将这些位于南海的前哨军事化之际，中国的填海造礁活动将引发该地区国家对中国意图更大的忧虑。美国总统奥巴马称，美国对中国凭借自身的“绝对规模与力量”胁迫南海周边小国表示关切。
美国战略与国际研究中心的战略分析师Bonnie Glaser称，美国官员渴望找到避开全面军事冲突而向中国施压的新策略。
“他们需要寻找新的策略，阻止中国凭借这些填海建筑压制与威胁邻国，”Glaser说道。
中国外交部称，岛礁上的设施与服务将可惠及周边遭受台风威胁的国家的船只，并称岛礁建设“无可非议”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有