中国借填海造礁和建设活动巩固对南海的控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港4月10日 - 专家称，中国在南海有争议海域填海造礁的计划首次表明其在该地区将兴建有规模的民用建筑，亦将巩固中国对南海的控制。

中国外交部周四罕见地提供了填海造礁计划的细节，称在南沙群岛的填海造礁与建设是为了海洋科研、气象观察、环境保护与渔业生产服务。

中国外交部称，亦正在建设避风、助航、搜救设施。

中国外交部没有详细说明谁将保卫这些设施，但专家称这通常将由海监部门负责。中国目前由海监部门在维护中国对南海宣称的主权上发挥着主导作用，而非海军。

中国外交部称，南沙群岛的岛礁也将用于满足必要的军事防卫需求。

“他们正在试图以民事服务作为掩盖，但我认为人们会看穿这一点，并且看出（填海造礁的）真实目的，”新加坡东南亚研究所南中国海专家Ian Storey说道。

他表示，这些设施一旦建成，不仅将可帮助中国部署军事力量，而且也将促进中国在该地区的石油勘探与渔业。

“这将令南中国海的所有沿岸国家感到担忧，无论他们是否对南中国海有领土主张，”Storey说道，他将之称为数十年来对南中国海现状所作出的最大改变。

*强大的海监部门*

中国去年将各方面的民事执法船统一划归海监部门，并进行了扩充。美国海军分析家认为中国海监船队的规模是世界最大的。

尽管这些船只没有配备军舰上的武器装备，因此降低了对抗可能失控的风险，但他们仍然是对主权的强劲宣示。西方海军官员称，中国海军现在更为谨慎，但近几年海上巡逻却有增加。

《美国海军学会会报》4月刊载的一份研究称，中国正在使用“执法船作为外交政策的工具”。

美国国防部周四称，在外界担忧中国可能会将这些位于南海的前哨军事化之际，中国的填海造礁活动将引发该地区国家对中国意图更大的忧虑。美国总统奥巴马称，美国对中国凭借自身的“绝对规模与力量”胁迫南海周边小国表示关切。

美国战略与国际研究中心的战略分析师Bonnie Glaser称，美国官员渴望找到避开全面军事冲突而向中国施压的新策略。

“他们需要寻找新的策略，阻止中国凭借这些填海建筑压制与威胁邻国，”Glaser说道。

中国外交部称，岛礁上的设施与服务将可惠及周边遭受台风威胁的国家的船只，并称岛礁建设“无可非议”。（完）