中国首次详述南海填海造礁活动 美国表示关切

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京4月9日 （黄瑞黎/白宾） - 中国周四概述了其正在南海争议海域填海造礁的计划，称这些岛屿将于用于军事防御，并提供可惠及其他国家的民事需求服务。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“南沙岛礁扩建后，岛礁上的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为了各类民事需求服务。南海海区远离大陆，航线密集，渔场众多，受台风和季风影响突出，海难事故频发。”
“我们将建设包括避风、助航、搜救、海洋气象观测预报、渔业服务及行政管理等民事方面的功能和设施，为中国、周边国家以及航行于南海的各国船只提供必要的服务，”华春莹表示。
中国对其填海造礁计划给出如此细节实属罕见。中国在南海七个岛礁上进行的填海活动令南海周边国家感到不安，并招致美国的批评。美国国防部长卡特（Ash Carter）周三展开上任以来的首次亚洲之旅，他严厉警告该地区领土争端不要走向军事化。
“有关建设是中方主权范围内的事情，合情、合理、合法，不影响也不针对任何国家，无可非议，”华春莹表示。
被问及华春莹相关言论时，美国国务院发言人杰夫·拉特克（Jeff Rathke）称，中国的填海造礁“造成不稳定”，“在外界担忧中国可能会将这些位于南海的前哨地区军事化之际，这将引发该地区对中国意图更大的忧虑。”
“我们非常希望中国顾及该地区的稳定与良好关系，（对其活动）重新校准，”他在华盛顿向媒体表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。