中国首次详述南海填海造礁活动 美国表示关切

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路透北京4月9日 （黄瑞黎/白宾） - 中国周四概述了其正在南海争议海域填海造礁的计划，称这些岛屿将用于军事防御，并提供可惠及其他国家的民事需求服务。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“南沙岛礁扩建后，岛礁上的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为了各类民事需求服务。南海海区远离大陆，航线密集，渔场众多，受台风和季风影响突出，海难事故频发。”

“我们将建设包括避风、助航、搜救、海洋气象观测预报、渔业服务及行政管理等民事方面的功能和设施，为中国、周边国家以及航行于南海的各国船只提供必要的服务，”华春莹表示。

中国对其填海造礁计划给出如此细节实属罕见。中国在南海七个岛礁上进行的填海活动令南海周边国家感到不安，并招致美国的批评。美国国防部长卡特（Ash Carter）周三展开上任以来的首次亚洲之旅，他严厉警告该地区领土争端不要走向军事化。

“有关建设是中方主权范围内的事情，合情、合理、合法，不影响也不针对任何国家，无可非议，”华春莹表示。

被问及华春莹相关言论时，美国国务院发言人杰夫·拉特克（Jeff Rathke）称，中国的填海造礁“造成不稳定”，“在外界担忧中国可能会将这些位于南海的前哨地区军事化之际，这将引发该地区对中国意图更大的忧虑。”

“我们非常希望中国顾及该地区的稳定与良好关系，（对其活动）重新校准，”他在华盛顿向媒体表示。(完)