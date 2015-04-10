中国首次详述南海填海造礁活动 美国表示关切

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月9日 （黄瑞黎/白宾） - 中国周四概述了其正在南海争议海域填海造礁的计划，称这些岛屿将用于军事防御，并提供可惠及其他国家的民事需求服务。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“南沙岛礁扩建后，岛礁上的功能是多方面的、综合性的，除满足必要的军事防卫需求外，更多的是为了各类民事需求服务。南海海区远离大陆，航线密集，渔场众多，受台风和季风影响突出，海难事故频发。”
“我们将建设包括避风、助航、搜救、海洋气象观测预报、渔业服务及行政管理等民事方面的功能和设施，为中国、周边国家以及航行于南海的各国船只提供必要的服务，”华春莹表示。
中国对其填海造礁计划给出如此细节实属罕见。中国在南海七个岛礁上进行的填海活动令南海周边国家感到不安，并招致美国的批评。美国国防部长卡特（Ash Carter）周三展开上任以来的首次亚洲之旅，他严厉警告该地区领土争端不要走向军事化。
“有关建设是中方主权范围内的事情，合情、合理、合法，不影响也不针对任何国家，无可非议，”华春莹表示。
被问及华春莹相关言论时，美国国务院发言人杰夫·拉特克（Jeff Rathke）称，中国的填海造礁“造成不稳定”，“在外界担忧中国可能会将这些位于南海的前哨地区军事化之际，这将引发该地区对中国意图更大的忧虑。”
“我们非常希望中国顾及该地区的稳定与良好关系，（对其活动）重新校准，”他在华盛顿向媒体表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有