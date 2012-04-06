中国官员否认发布西沙旅游规划信息

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京4月5日电---一名中国官员周四否认曾表示政府规划西沙群岛旅游。开放西沙旅游可能加剧中国与越南等邻国在南海紧张关系。
之前中国国有媒体援引官员邓小刚的话称，政府希望年内开通到西沙的海洋旅游。邓小刚现任海南省海口市副市长。
但人民网随後援引邓小刚的话称，他近期没接受任何媒体采访谈论西沙旅游问题，不了解西沙旅游问题。
报导指出，邓小刚半年前起已不再担任海南省旅游发展委员会副主任。
当被问及西沙群岛旅游项目时，中国外交部发言人洪磊则重申政府立场，强调中国对西沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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