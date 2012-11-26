分析：中国提升地区影响力争取邻国

路透金边/北京11月21日电（记者 Stuart Grudgings/Terril Yue Jones）---近日美国总统奥巴马及十几个国家的领导人抵达柬埔寨，参加东亚峰会，其中只有一位领导人得到会场门前悬挂横幅欢迎的待遇。

一条横幅上写着“欢迎温家宝总理”，另一条上写着“中华人民共和国万岁”。

如今，会与的领导人已经离去，但那些绿白相间的横幅依然悬挂在金边的和平宫外，彰显中国日益壮大的影响力。中国正利用影响力和经济援助争取朋友，这令一些对中国领土主张和军力增强感到不安的国家颇为担忧。

一位出席东亚峰会的亚洲外交官称：“有些国家容易被金钱左右。他们看到钱，就容易放弃原则。”出席此次东亚峰会的有东盟10个成员国、美国、中国、日本及其他亚太国家的领导人。

前述外交官称：“中国一直在利用影响力，通过金援拉拢一些亚洲国家。”

柬埔寨就是个典型例子。在本次峰会上，柬埔寨首相洪森帮助中国争取了一连串的外交胜利，成功阻止南海争端国际化，驳回了东南亚国家就此问题启动正式多边会谈的努力，还避免了奥巴马就领土争端的指责。评论人士称，中国是此次峰会的明显赢家。

洪森在峰会闭幕声明中没有提及南中国海问题，这对试图阻止就此争议启动多边会谈的中国而言又是一大胜利。

近几年，中国对柬埔寨大举投资并提供贷款，已成为柬埔寨最大的贸易夥伴和双边债权方。目前，柬埔寨所欠中国债务总计至少为47亿美元，相当於柬埔寨经济总值的三分之一。

分析人士称，中国的慷慨相助今年得到明显回报，柬埔寨利用其东盟轮值主席国的身份，限制讨论涉及中国海洋领土争议的棘手问题，这导致东盟内部分歧，亦令身为美国盟友的菲律宾颇为恼火。

通过东盟-中国外交框架解决南中国海争端的可能性在未来两年颇为渺茫，因为明年担任东盟轮值主席国的是小国文莱，後年是缅甸。

如果外交努力行不通，中国必要时选择武力作後盾的可能性正在逐步增加。中国军费预算超过东南亚国家各国总和。

中国国家主席胡锦涛已明确指出，中国要建设强有力的海上力量，以维护中国的海洋权益。

中国的立场是不做攻击性的海洋强国，但要保障能源进口安全并加强海洋天然资源的开发。

但随着美国战略重心重返亚太，美国越来越关注在亚洲的军事影响力，这令中国担心会被包围。

中国国际问题研究所副所长阮宗泽称，美国在亚太地区的部署绝对在增强。

他指出，不论如何表述，实情是过去三年美国一直在加大对西太平洋地区的关注，这给中国带来了很多问题。

澳大利亚洛伊研究所（Lowy Institute）的亚洲防务分析师Sam Roggeveen称，“中国欲成为地区头号军事强国，这对美国在亚太的海上霸主地位构成严重威胁。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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