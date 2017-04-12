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中国财经 | 2017年 4月 12日 星期三 08:34 BJT

南航开通广州至墨西哥城航线 为中国民航的首条墨西哥航线

路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司(600029.SS)开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。

近年来，中国方面对墨西哥的兴趣一直升温，当中包括旅游和投资。2016年，前往墨西哥的中国游客较上年增长33.5%。

墨西哥有关当局预测，今年前往该国的中国游客将超过10万人次。(完)

(编译 侯雪苹；审校 白云)

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