南航开通广州至墨西哥城航线 为中国民航的首条墨西哥航线

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司(600029.SS)开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
近年来，中国方面对墨西哥的兴趣一直升温，当中包括旅游和投资。2016年，前往墨西哥的中国游客较上年增长33.5%。
墨西哥有关当局预测，今年前往该国的中国游客将超过10万人次。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委周三表示，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。