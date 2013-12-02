南航称四名高管接受反腐调查

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京12月2日 -中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)称，内部审计发现违规后，向有关部门报告了四名中层高管。
南航发言人拒绝提供正在接受警方调查的高管身份。该发言人周一对路透表示，无法对违规予以置评。
新华社11月30日报道称，多达10名南航高管上周被警方带走。南航发言人周一对路透称，只有四名公司高管正在接受调查。
新华社的报道称，接受调查的高管负责营销和市场。南航发言人拒绝提供被调查高管的姓名，并拒绝透露其职务。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。