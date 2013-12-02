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时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 16:39 BJT

南航称四名高管接受反腐调查

路透北京12月2日 -中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)称，内部审计发现违规后，向有关部门报告了四名中层高管。

南航发言人拒绝提供正在接受警方调查的高管身份。该发言人周一对路透表示，无法对违规予以置评。

新华社11月30日报道称，多达10名南航高管上周被警方带走。南航发言人周一对路透称，只有四名公司高管正在接受调查。

新华社的报道称，接受调查的高管负责营销和市场。南航发言人拒绝提供被调查高管的姓名，并拒绝透露其职务。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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