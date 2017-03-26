版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 07:51 BJT

中国南方航空与美国航空集团商议潜在的战略合作

路透上海3月26日 - 中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)(ZNH.N)周日称，正在与美国航空集团(AAL.O)商议一项潜在的战略合作，可能涉及发行股份及其他业务合作。

中国南方航空在交易所发布的公告称，潜在合作有待股东和政府有关机构的批准，尚未签署具有法律约束力的协议。

中国南方航空在美国上市的股票上周五跳涨6.9%。此前该公司称其正在与第三方商议一项可能的合作，其A股和H股暂时停牌。

中国南方航空称，其股票将于周一恢复交易。(完)

(编译 侯雪苹；审校　戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐