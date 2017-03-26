中国南方航空与美国航空集团商议潜在的战略合作

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月26日 - 中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)(ZNH.N)周日称，正在与美国航空集团(AAL.O)商议一项潜在的战略合作，可能涉及发行股份及其他业务合作。
中国南方航空在交易所发布的公告称，潜在合作有待股东和政府有关机构的批准，尚未签署具有法律约束力的协议。
中国南方航空在美国上市的股票上周五跳涨6.9%。此前该公司称其正在与第三方商议一项可能的合作，其A股和H股暂时停牌。
中国南方航空称，其股票将于周一恢复交易。(完)
(编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。