南方航空称与河南航投成立合资公司

中国保监会给予前海人寿董事长姚振华撤职并禁入保险业10年处罚
路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透香港9月24日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周一称,与河南航投成立合资公司,注册资本总额为60亿元人民币,并将由南航与河南航投分别拥有60%及40%的权益.
合资公司的经营范围包括但不限於经批准的国内、国际和地区的航空客、货、邮和行李运输业务及旅客服务、飞机清洁服务、行李货物装卸等延伸服务;航空维修和服务;航空设备制造和维修;候机楼服务和经营;航空公司间的代理服务等.
南航将以实物或现金出资,实物出资资产包括但不限於B737系列飞机、部分航材、房产、土地、设备等,河南航投则将以现金出资.
合资公司的经营期限为20年,经营期限届满前一年内,经合资公司股东同意,可以延长经营期限.
河南航投主要从事对民航客货运输、航空基础设施、物流贸易、房地产、旅游等相关产业的投资.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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