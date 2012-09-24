南方航空称与河南航投成立合资公司

路透香港9月24日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周一称,与河南航投成立合资公司,注册资本总额为60亿元人民币,并将由南航与河南航投分别拥有60%及40%的权益.

合资公司的经营范围包括但不限於经批准的国内、国际和地区的航空客、货、邮和行李运输业务及旅客服务、飞机清洁服务、行李货物装卸等延伸服务;航空维修和服务;航空设备制造和维修;候机楼服务和经营;航空公司间的代理服务等.

南航将以实物或现金出资,实物出资资产包括但不限於B737系列飞机、部分航材、房产、土地、设备等,河南航投则将以现金出资.

合资公司的经营期限为20年,经营期限届满前一年内,经合资公司股东同意,可以延长经营期限.

河南航投主要从事对民航客货运输、航空基础设施、物流贸易、房地产、旅游等相关产业的投资.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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