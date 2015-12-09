韩媒称韩国海军向中国船只进行警告射击 中国外交部作出回应

路透北京12月9日 - 中国周三称，已要求韩国确保中国船只和人员的安全。韩媒称韩国海军向越过“北方界线”的一艘中国船只进行警告射击。

韩国海军向韩联社表示，韩国海军向一艘中国船只进行了10次警告射击。韩国海军称，该中国船只越过了“北方界线”。

据韩联社，该船一开始被认为是朝鲜船只，但之后被确认为中国船只。

“我们对有关的情况表示关切，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示。

华春莹称，中国驻韩国使馆已及时与韩方有关部门进行沟通核实，要求韩方澄清。

她表示，经向有关部门了解，迄未收到中方船只或人员受到影响的报告。

“我们将继续密切关注事件进展，并继续与韩方保持沟通，要求韩方确保中方人员和船只安全，”华春莹表示，但没有提供更多细节。（完）