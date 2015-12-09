韩媒称韩国海军向中国船只进行警告射击，中国外交部作出回应

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月9日 - 中国周三称，已要求韩国确保中国船只和人员的安全。韩媒称韩国海军向越过“北方界线”的一艘中国船只进行警告射击。
韩国海军向韩联社表示，韩国海军向一艘中国船只进行了10次警告射击。韩国海军称，该中国船只越过了“北方界线”。
据韩联社，该船一开始被认为是朝鲜船只，但之后被确认为中国船只。
“我们对有关的情况表示关切，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示。
华春莹称，中国驻韩国使馆已及时与韩方有关部门进行沟通核实，要求韩方澄清。
她表示，经向有关部门了解，迄未收到中方船只或人员受到影响的报告。
“我们将继续密切关注事件进展，并继续与韩方保持沟通，要求韩方确保中方人员和船只安全，”华春莹表示，但没有提供更多细节。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。