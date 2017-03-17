中国反对“萨德”的理由是充分、正当的--外交部发言人

路透北京3月17日 - 中国外交部发言人华春莹周五表示，中方反对“萨德”的理由是充分、正当的，因“萨德”系统所配备的X波段雷达探测距离可达2千公里以上，监测预警范围远远超出半岛，深入亚洲大陆腹地，覆盖中国大片领土，已经远远超出了韩国应对外来核导威胁的范畴。

她在例行记者会上称，关于“萨德”问题，中方已多次明确表明反对立场，并指出了其严重危害和后果。中方理解韩方有维护自身安全的关切，但问题是，“萨德”损害地区战略平衡，无益于维护朝鲜半岛和平稳定，可能使韩国陷入更不安全的境地。

“我们不反对韩国采取必要措施维护自身安全，但这种措施不能建立在损害韩国的友好邻国中国安全利益的基础上。”她说，“我们再次敦促有关方正视问题本质和中方合理关切，立即停止相关部署进程。”

针对日前部分韩媒报导称美军已将“萨德”反导系统配套的X波段雷达运抵韩国，华春莹在记者会上表示，韩国外交部已向中方作出澄清，有关报导并不属实。她重申，中方反对“萨德”的立场是一贯、明确的。

在中韩关系紧张之际，厦门航空称飞往韩国航班的乘客数下滑多达两成。

韩国企划财政部长官柳一镐周一指出，韩国并无确切证据显示中国因韩国部署萨德系统而报复韩国，因此韩国尚未对中国采取任何行动。（完）