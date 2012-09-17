中国称南苏丹或於11月恢复石油生产

路透北京9月15日电（记者 Michael Martina）---中国政府非洲事务特别代表钟建华表示，南苏丹最快可能於11月恢复石油生产，并称中国政府乐观预期南苏丹领导人将很快在原油运输定价条款上和苏丹达成协议。

1月，南苏丹因与苏丹在原油运输费用上发生争端而停止了石油生产。4月南苏丹占领了苏丹长期控制的Heglig产油区，双方在边界的斗争令两国有出现全面战争的风险。

钟建华周五在接受路透专访时表示，南北苏丹的紧张情势已经缓和，中国政府预计9月双方将签署“几项协议”。

“如果（南北苏丹）总统在9月20日左右会晤并签署几项协议，我不会感到吃惊，”钟建华表示。

“我们预计，南北苏丹在去军事化、边境缓冲区和撤军等问题上仍将继续谈判，从而在年底前恢复石油生产，我们预计时间为11月。”

南北苏丹曾在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行边境安全谈判，联合国安理会要求双方在9月22日前达成协议，否则可能予以制裁。

钟建华的预期比南苏丹石油官员稍微乐观一些，南苏丹石油官员曾表示，Upper Nile省可能在年底前恢复生产，而Unity省则要更晚。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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