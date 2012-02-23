中国呼吁南苏丹与中国石油公司对话解决争端

路透北京2月22日电---本周中国-马来西亚石油合资公司Petrodar总裁遭南苏丹驱逐，中国周四首次对此事发表评论，呼吁南苏丹和中国石油企业对话。

中国石油企业陷入南北苏丹石油过境费争端。苏丹要求近期独立的内陆国南苏丹，运输石油至苏丹港口要交过境费。

周二，南苏丹驱逐Petrodar总裁刘英才（音），理由是不配合南苏丹调查疑似帮助苏丹窃取南苏丹石油的公司。

Petrodar否认这一指控，中国政府周四呼吁双方合作解决争端。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中南务实合作建立在相互尊重、平等互利基础之上，为两国人民带来了实实在在的好处。”

“我们希望有关各方加强沟通和协商，消弭误解，以利於长期合作。”

在南苏丹停止生产前，Petrodar日产油23万桶，并通过苏丹管道向外出口。该公司称，一直只遵循南苏丹的指示。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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