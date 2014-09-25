版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 25日 星期四 18:16 BJT

中国将派700人步兵营赴南苏丹维和

路透北京9月25日 - 中国周四表示，将派遣一个700人的维和步兵营赴南苏丹执行维和任务。

中国国防部发言人耿雁生在声明中表示，这支维和军队主要承担保护平民、联合国和人道主义工作人员，以及巡逻警戒、防卫护卫等任务。

声明称，具体部署时间、部署区域以及人员、装备的编成情况，还将与联合国进一步协商确定。

中国去年曾向联合国驻马里综合稳定特派团派遣工兵、医疗和警卫分队。

中国在南苏丹的外交角色异常活跃。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐