中国将派700人步兵营赴南苏丹维和

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北京9月25日 - 中国周四表示，将派遣一个700人的维和步兵营赴南苏丹执行维和任务。
中国国防部发言人耿雁生在声明中表示，这支维和军队主要承担保护平民、联合国和人道主义工作人员，以及巡逻警戒、防卫护卫等任务。
声明称，具体部署时间、部署区域以及人员、装备的编成情况，还将与联合国进一步协商确定。
中国去年曾向联合国驻马里综合稳定特派团派遣工兵、医疗和警卫分队。
中国在南苏丹的外交角色异常活跃。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”