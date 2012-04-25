中国将派特使赴南北苏丹劝和促谈

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京4月25日电---中国政府官员周三表示，中国政府非洲事务特使钟建华不久将赴苏丹和南苏丹访问，继续劝和促谈，中方同时还与美国合作推动两国停止边境冲突。南北苏丹的边境冲突已经引发两国可能爆发全面战争的担忧。
南苏丹指责苏丹对其边境产油地区发动更多袭击，此前南苏丹已表示将从哈季利季（Heglig）油田地区撤军。
中国国家主席胡锦涛周二同南苏丹总统基尔举行会谈时表示，南北苏丹应当恢复谈判。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示：“中国政府非洲事务特使钟建华不久将赴两国访问，继续劝和促谈。”
他还称，“中方对南北苏丹局势持续紧张表示关切和忧虑”，并再次呼吁双方保持冷静克制。
中国外交部副部长崔天凯在另一个记者会上表示，中方正在同美方合作，努力推动解决南北苏丹危机。
他指出，中美两国的特使正在进行非常密切的接触。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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