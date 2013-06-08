中投总经理：投资收益好于预期 可以运作更多资金

中国QFII A股基金3月平均业绩0.77% 优于国内股票基金--理柏
路透上海4月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。
* 中投年化收益率超过5%，达到董事会设定基准
* 可以运作更多资金
* 外界过度关注短期收益，给公司造成较大压力
路透北京6月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司总经理高西庆称，中投成立五年多以来，整体投资收益超过了董事会设定的基准。中投的资本金还没到最佳点，中投可以运作更多资金。
新华网报导援引高西庆表示，自成立到2012年末，境外投资年化收益率超过5%。这一收益水平在主权财富基金中处于中间偏上，也达到董事会设定的收益率基准，较好实现所管理外汇资产的保值增值。
“中投至少达到一个目标，即多元化投资比单纯投国债效果好。五年下来，投资收益比原来设想的超越了一点，但也没有超越很多。”高西庆说。
中投公司2012年境外投资收益率大约为11%。2008年至2011年境外投资收益率分别是-2.1%、11.7%、11.7%和-4.3%。
高西庆认为，中国整个外汇投资机制在顶层设计方面还有待完善，这与中国的改革路径一致，很多事情是一步步摸着石头过河。但至少可在已取得的经验、已形成的机制上更好地整合。
“主权财富基金是一家还是多家都没问题，问题在于事实上形成的几家是什么关系，应做整体考虑。”他表示。
中投公司目前总资产已增长至5,000亿美元，其中海外投资约2,000亿美元。高西庆称，中投应有一个最佳经济规模。“但是不是给我们更多资金，是国家层面考虑的问题。”
2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。
**外界过度关注短期收益**
高西庆称，中投每年对外披露年报和年度投资收益，增加透明度，但也导致外界过度关注短期收益，给公司境外投资造成较大压力。
“与成立时的愿景相比，我们在很多方面都超越了。我们没想到一出世就受到这么大的关注，也没想到会面对这么严重的金融危机。”他说。
高西庆表示，中投作为长期机构投资者，优势在于长期化的投资定位，在市场受到挤压、出现价格错位时逆向投资，从而获取长期投资收益。如果以短期绝对收益为投资导向，将导致顺周期的投资倾向。
“金融危机期间，所有人都说，你们来吧，所有的规则都可以不要了，但危机一缓解就又转回去了。这是很大的教训，由此获得的经验对日后大有好处。”高西庆说。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。
路透北京4月14日 - 中国海南省周五发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。
路透上海4月14日 - 中国日报周五援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。