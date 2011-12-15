中国新设3,000亿美元主权基金 投资焦点转向给欧美敲警钟

11月30日在相关展示的人民币主权债标志。 REUTERS/Bobby Yip

记者 Nick Edwards; 编译 肖群英/张明钧

路透北京12月14日电---中国拟新设一支3,000亿美元的主权财富基金,这不仅对美国发出警告,也令欧盟大失所望.

这是北京迄今为止发出最明确的信号,表明其对欧美债券的信心下降.欧债危机愈演愈烈,美国公债收益率(殖利率)降至纪录低位,加之美元持续贬值,这些动向无不促使中国意识到,调整投资策略的时机已经成熟.

"中国已经断定,实物资产胜过零散的债务修补承诺和低利率,"纽约咨询机构MES Advisers总裁Paul Markowski指出.Paul Markowski还为中国货币政策决策者担任全球金融市场长期外部顾问.

中国已观望两年,欧洲爆发的危机不仅损及经济成长,且抑制了这个中国最大出口市场的需求,并导致中国所持欧洲公债的违约风险激增.中国持有的欧元区公债估计接近8,000亿欧元.

这是一个沉痛的教训.

毕竟,中国一直积极买入欧元资产,以免其3.2万亿(兆)美元外汇储备承受过高的美元曝险,因为在过去10年,美元已贬值约三分之一,美国公债收益率也跌落至纪录低位.

路透上周报导,中国人民银行拟筹备新设一家外汇投资机构,旗下成立两支海外投资基金,分别名为"华美"基金和"华欧"基金,投资目标分别是美洲市场和欧洲市场.此举促使中国成为全球最大的主权财富基金投资者.消息人士称,该计划的酝酿时间早于欧债危机.

报导援引了与中国货币当局和外汇管理机构相关的投资消息人士评论,他们认为,北京明显希望为美国赤字缺口和欧洲金融机构及政府资本重组提供新资金,以此换取实物资产.

**寻求更高回报**

3,000亿美元的数据与Markowski等人士估算中国超额外储的金额一致,这超过中国解决国际收支危机或国内融资紧俏所需的金额.

"他们想要取得基础资产.股票、公司债、房地产--任何各国政府想要卖的东西."一名涉入多国央行等官方机构外汇交易的消息人士表示.

该名消息人士特别提到收购葡萄牙政府在公用事业Energias de Portugal(EDP.LS)的股权,这部分股权价值约25亿欧元;而这也是那些债台高筑国家未来要说服储备管理机构运用额外资金收购的必经之路.

就算如此,也不是所有地方都会热情地接待中国投资者--主权财富基金现身巴黎或马德里打算买进公共资产,都可能会铩羽而归.

"说要比做来得容易."一名香港投资银行人士表示,他为中国客户提供海外收购建议."一个构想是他们可能买下农地.他们过去也曾着眼於收购港口.他们不希望做那些在政治上不受欢迎的事."

当中也存在着国内压力.中国现有的主权财富基金中国投资公司在国内遭到猛烈批评,因其2007年在美国投资银行摩根士丹利及私募基金业者黑石集团(百仕通)的投资亏钱.

但随着欧债危机推进,且美国不再具备顶级债信评等,中国主权财富基金将有更多理由买进新品种资产.

"有关零风险资产的概念,储备管理机构皆备感困扰."BNP Paribas Investment Partners驻伦敦全球官方投资机构主管Gary Smith表示.

那些财政受到打击、且因实施前所未见货币刺激政策而通胀风险高企的发达国家,其政府公债的安全性受到质疑,Smith旗下的客户今年因而将新资金配置於通胀保值公债,甚至投入风险偏高的新兴市场.

"当然投资於新兴市场风险会升高,但若先前投入被视为无风险的资产都面临风险升高的状况,则新兴市场相对不利的因素已然下滑."

这一分析对外汇储备管理机构和财富基金很有益处,开启了一轮新的投资机遇,而这些投资机会是发达经济体此前无需与人争夺的.

数据显示,中国正在转向追逐实物资产.

据全球外国直接投资(FDI)专家Karl Sauvant,中国2010年的境外直接投资达680亿美元.而在2008年,中国境外直接投资猛增至520亿美元,比2007年的230亿美元增长一倍多.Karl Sauvant是哥伦比亚大学可持续国际投资中心(Vale Columbia Center on Sustainable International Investment)执行主任.

Sauvant所在的研究机构估计,未来十年,在已有的逾3,000亿美元对外直接投资以外,中国新增对外直接投资将达到1-2万亿(兆)美元.

**千载难逢的机会**

中国转变投资关注焦点是全部源於欧债危机和美元贬值?抑或是希望提升中国经济在全球价值链的位置?很明显北京在对外投资方面展现出了新的思维.

"很多外国公司拥有先进技术,目前他们经营困难和处於破产边缘.这是千载难逢的机会,"香港文汇报上周引述中国知名政府顾问郑新立称.

摩根大通分析师Mislav Matejka认为,目前是至少15-20年来购买欧洲上市公司股票的最佳时机.

Matejka提到,欧元区股票的市净率(股价净值比,市账率)比美国同业低46%,对於全球股权投资者而言,欧洲是全球股价最低廉的地区.

独立的中国政策专家谢国忠表示赞同.

"目前欧洲股票便宜,"谢国忠指出."很多欧洲公司在世界各地赚取利润.因此亚洲国家央行将外汇储备撤离美国公债等定价过高的资产,转向此类股票是明智的.此举将向欧元区注入资金,而假以时日,它将惠及亚洲国家."

--审校 李爽/隋芬/王洋

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