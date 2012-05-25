中国买家取消四船大豆 但需求仍旺盛

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京5月24日电（记者 牛淑萍）---中国一家私营贸易公司因国内压榨利润低取消了四船巴西大豆，但交易商称这种情况并非普遍现象，中国仍在采购第三季度交付的大豆。
交易商和压榨商称，国内压榨利润下降导致一些较高成本压榨商受挤压，迫使他们取消或推迟一些大豆船货，但许多其他中国压榨商仍在寻购大豆，弥补8月和9月的供应缺口，此前乾旱天气导致来自南美的船货削减。
市场参与者强调，取消船货基於双方协议，不是违约。若发生违约，买方可拒绝接受船货，并放弃保证金。
山东晨曦集团有限公司的一位贸易经理告诉路透：“我们定购的大豆船货过多，但眼下的压榨利润却不是很好。”
他补充说，货船供应商--一家日本贸易公司已经接受取消这些7月船期货船，因其能以更高的价格销售给其他公司。
交易商称，该供应商已经为这四船约24万吨的大豆找到了买家，而且可能就在中国。
另一位交易商称：“买家仍是中国人，今年中国的整体（大豆）进口预计仍会增长。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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