中国大豆库存较低 3月进口料低于需求--油世界

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透汉堡3月19日 - 油籽行业分析机构油世界周二称，中国大豆库存目前处于较低水平，即便如此，该国最近仍决定取消大豆进口订单，而且3月进口可能低于需求数量。
油世界称：“中国进口大豆库存在过去三到五个月里大幅下滑，并且由于南美出货延迟而会在3、4月继续下降，至少目前看来是这样。”
“中国3月从美国和南美进口的大豆总量将低于国内需求。换言之，现在中国进口商之前订购的船货告吹了。”
上周大豆价格一直在下跌，部分是因为大量巴西新作进入全球市场，导致对美国大豆的需求下降。
但因交通运输设施方面的限制，以及港口工人罢工的可能性，巴西出口能力一直未能得到充分发挥。今年巴西新作产量较去年高出25%左右。
交易商称，全球最大的大豆消费国中国在2月取消了至少两批巴西大豆船货，而且本月还可能取消更多船货。
但油世界称，除了接受巴西因运输问题而推迟发货这个现实，中国买家几乎没有其它选择。
“中国人很清楚怎么影响市场，”油世界称，“他们宣布取消大豆采购订单，并宣布国内养猪行业盈利能力下降，这可能放缓大豆压榨活动，从而降低大豆进口需求。”
油世界称，这是大豆期货市场人气转变，价格下跌的原因之一。
“如果减少的中国大豆库存能在5月之前充分补足，中国状况就会更让人安心，可以躲开美国的天气问题和作物产量风险。”油世界称。
该机构并称，巴西大豆出口正出现季节性上升，但最新迹象显示，3月该国大豆出口将再度低于消费国需求。
其并称，阿根廷大豆作物仍面临气象风险。
“今年阿根廷产量有可能低于我们最新预计的4,900万吨。”
阿根廷2012年初收获了3,990万吨大豆，该国政府当前预计2013年产量为5,100-5,200万吨。(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。
路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。