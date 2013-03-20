中国大豆库存较低 3月进口料低于需求--油世界

路透汉堡3月19日 - 油籽行业分析机构油世界周二称，中国大豆库存目前处于较低水平，即便如此，该国最近仍决定取消大豆进口订单，而且3月进口可能低于需求数量。

油世界称：“中国进口大豆库存在过去三到五个月里大幅下滑，并且由于南美出货延迟而会在3、4月继续下降，至少目前看来是这样。”

“中国3月从美国和南美进口的大豆总量将低于国内需求。换言之，现在中国进口商之前订购的船货告吹了。”

上周大豆价格一直在下跌，部分是因为大量巴西新作进入全球市场，导致对美国大豆的需求下降。

但因交通运输设施方面的限制，以及港口工人罢工的可能性，巴西出口能力一直未能得到充分发挥。今年巴西新作产量较去年高出25%左右。

交易商称，全球最大的大豆消费国中国在2月取消了至少两批巴西大豆船货，而且本月还可能取消更多船货。

但油世界称，除了接受巴西因运输问题而推迟发货这个现实，中国买家几乎没有其它选择。

“中国人很清楚怎么影响市场，”油世界称，“他们宣布取消大豆采购订单，并宣布国内养猪行业盈利能力下降，这可能放缓大豆压榨活动，从而降低大豆进口需求。”

油世界称，这是大豆期货市场人气转变，价格下跌的原因之一。

“如果减少的中国大豆库存能在5月之前充分补足，中国状况就会更让人安心，可以躲开美国的天气问题和作物产量风险。”油世界称。

该机构并称，巴西大豆出口正出现季节性上升，但最新迹象显示，3月该国大豆出口将再度低于消费国需求。

其并称，阿根廷大豆作物仍面临气象风险。

“今年阿根廷产量有可能低于我们最新预计的4,900万吨。”

阿根廷2012年初收获了3,990万吨大豆，该国政府当前预计2013年产量为5,100-5,200万吨。(完)

(编译 程琳; 审校 白云)

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