中国表示已开始从巴西进口少量玉米

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透巴西里亚5月26日 - 中国驻巴西大使李金章周一表示，自中国官方批准采购的决定从3月31日起生效以来，中国已从巴西进口了少量玉米。
中国主要从美国进口玉米；但今年稍早，由于在美国输华的玉米中发现未经批准的转基因成分，中方拒绝了约100万吨的美国玉米。
李金章在巴西里亚告诉记者，目前为止，中国仅进口了数量极有限的巴西玉米，但乐观认为数量将会增加。
他并表示，中方认为未来巴西将成为中国的主要玉米供应国之一。
巴西已是中国的主要大豆供应国。
据美国农业部估计，预计2013/14作物年度巴西将出口2,000万吨玉米及4,450万吨大豆。(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
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