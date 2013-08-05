大连大豆扳回盘中跌势收平 临储拍卖重启短暂打压多头信心

路透北京8月5日 - 大连大豆期货周一扳回盘中跌势收平，豆粕下跌，中国临储大豆拍卖重启的消息一度令多头信心受创，不过由于拍卖价格和成交率方面仍存变数，市场对后市仍持观望态度。

大商所豆一1401合约收报每吨4,404元，盘中一度下跌近1%，低见4,366元。7月下旬以来，受到抛储和收储制度调整传言的影响，大豆期价连续破位下跌，目前主力合约已远低于4,600元/吨的去年收储价。

中国国家粮油交易中心周一宣布，将于周四(8月8日)竞价销售临储大豆50万吨，其中内蒙古17.16万吨、吉林1.39万吨、黑龙江31.45万吨。这意味着时隔九个月之后，中国临储大豆拍卖重新启动。

“抛储消息本身对市场会有心理层面的压力，不过具体影响还得看拍卖价格和成交情况，”粮油资讯网站--天下粮仓的首席豆粕分析师李丽凤表示。

由于官方公告未确定具体拍卖价格，市场预计将在周四拍卖时公布。业内人士指出，该价格的高低将在很大程度上影响成交率，也会对大豆期价起到较强的指引作用。

李丽凤表示，此前有部分机构预计的拍卖价在4,600元/吨的去年收储价附近，若确实如此的话，抛储成交率应会很低，但对期货和现货市场的信心反而会有提振。但如果定在4,200元附近的较低价位，与当前港口价相差不大，就比较有吸引力，成交也会活跃一些，不过对大豆期价可能会有一定拖累。

去年11月在东北新大豆上市之际，国储部门停止了向市场投放临储大豆。近期市场传言国储将抛售300万吨临储大豆，以轮换储备和平抑物价，一度令芝加哥期货交易所(CBOT)和国内大豆期价重挫。

李丽凤并称，今年大豆的总体抛储规模还要取决于市场的接纳程度，如果没什么成交的话，抛储对市场的影响就不会很大。

中国国家粮油信息中心统计显示，2012年中国临储大豆拍卖累计成交375.82万吨，大部分为2008和2009年产大豆。从去年起，2010年产大豆开始进入拍卖市场，但因起拍价较高，成交率均不理想。

此外，美国大豆主产区天气良好提振丰产前景，加之南美进口大豆的大量到港，亦令国内豆类期价承压。

根据船期统计，2013年8月份中国进口大豆到港量预计约570万吨，虽低于前两个月的规模，但高于此前预期，也远高于上年同期442万吨的到港量。

受到压榨原料供应宽松的影响，此前居高不下的国内豆粕现货价格也出现回落，从最高的4,000元上方跌至当前的3,750元附近。豆粕期货主力合约周一收报每吨3,136元，下跌0.32%。

受美国大豆丰收前景的影响，投机基金继续大幅减持CBOT大豆净多单。美国商品期货交易委员会(CFTC)统计显示，截至7月30日，投机基金在CBOT大豆期货上持有8.02万手净多单，较前一周大幅减少2.38万手，连续第2周环比下降。目前净多单数量占总持仓比例的16.36%，远低于上年同期的31.98%。

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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