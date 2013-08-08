中国7月原油和大豆进口创纪录高位 但商品需求持续性仍待观察

* 7月原油进口创下月度最高，受助于成品油提价和检修率偏低

* 铜进口连续三个月增长，融资和实体需求稳健

* 南美大豆集中到港令进口量再创新高

作者 丁琦

路透北京8月8日 - 在中国7月整体贸易数据超预期的同时，主要大宗商品进口表现更是令人眼前一亮，原油、大豆和铁矿石进口均创出纪录新高，铜进口亦稳健增长。

尽管中国政府此前出台的一些“稳增长”举措部分改善了市场预期，但考虑到7月商品进口中的一些临时性因素，断言大宗商品需求就此强劲反弹亦为时尚早。

海关周四公布的数据显示，7月中国进口原油2,611万吨,较上月大增17.8%，并触及单月纪录高位；铁矿砂及其精矿进口亦从上月所及四个月低位强劲反弹，环比增长17.4%至7,314万吨的纪录高位。

光大期货研究所所长叶燕武表示，“国内稳定经济增长的一系列措施，虽然使贸易商对下半年经济改善抱有更多预期，但反映到经济上还没有这么快，真实的需求尚未体现出来。三季度商品进口改善，主要是对此前政策挤压影响的恢复。”

他指出，此前中国政府出台措施打压虚假贸易，加之6月市场出现资金紧张，这些从客观上也压制了一部分真实进口需求，7月的商品进口好转具有恢复的性质。而人民币兑美元的持续升值和国内资金成本偏高，也一直在支撑进口融资需求。

海关数据还显示，中国7月未锻造铜及铜材进口连续第三个月增长，环比增加8.1%至410,680吨,创下14个月高位。在国内季节性需求淡季的7月，这一强劲数据还是有些出人意外。

新湖期货的金属分析师廉正表示，尽管7月铜进口的内外价差没有6月理想，但从融资的角度还是有一定吸引力。国内保税区贸易升水较高，吸引了一部分铜从东南亚等地流入；实体需求方面虽是淡季，但也没有一些人担心的那么清淡。

而对于原油进口的大增，市场人士认为主要受临时性因素影响，对未来国内的整体消费前景仍持谨慎看法。

“原油进口创出月度新高，主要是上月国内成品油零售价上调令炼厂利润率改善，从而拉动进口；此外三季度以加工进口原油为主的中石化炼厂的检修率低于往年，客观上也提高了原油需求。”安讯思息旺能源分析师孙燕松表示。

她并称，国内整体需求确实也有所升温，但还未出现明显改观，7月的市场总体而言还是较为平淡。

**“稳增长”措施料逐步显效**

市场人士表示，中国近期出台的一系列稳定经济增长举措，并多次强调“底线思维”，有力地稳定了市场预期，包括贸易数据在内的一系列经济指标也呈现出企稳回升的迹象。

海关数据显示，中国7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。而中国6月进出口曾出现17个月来罕见的双双负增长。

CMC Global Markets的首席市场策略师Michael Mccarthy表示，“这些贸易数据会令一些人大吃一惊，尤其是那些认为中国大势已去的人。李克强总理的改革措施正在对整体经济发挥作用，其中当然也包括进出口。

他并称，原油等大宗商品也正对中国经济活动的升温作出反映。不少分析人士对中国的看法料将从偏空转为偏多。

中国期货市场也对强劲的贸易数据作出正面反应，沪铜收盘大涨逾3%，触及6月中旬以来高位。螺纹钢期货亦延续近期稳健上攻的步伐，收升逾1%，连续第七个交易日收高。

**南美大豆集中到港令进口再创新高**

中国大豆进口量继6月创下693万吨的月度纪录高位后，7月再次创出新高，反映出进口南美大豆集中到港的速度不断加快，前期国内大豆和豆粕供应紧张的状况料持续缓解。

海关数据显示，7月进口大豆720万吨,较上月上升3.9%。当月食用植物油进口亦环比大增71.4%至84万吨。

澳洲INTL FCStone的高级市场经理Brett Cooper表示，“过去数月中国进口大豆的步伐十分强劲，主要受较高的国内价格拉动。但随着国储大豆拍卖的启动，进口可能会逐步下降。”

根据船期统计，6-7月份中国进口大豆累计到港量达到1,500万吨左右的高位。而据国家粮油信息中心预测，8月到港量预计约570万吨，要低于前两个月的规模，但高于此前预期，也远高于上年同期442万吨的到港量。

中国国家粮油交易中心此前宣布，将于周四竞价销售临储大豆50万吨。这意味着时隔九个月之后，中国临储大豆拍卖重新启动。市场人士认为，由于起拍价较低，加之主产国丰收前景渐趋明朗，将对市场看多心理产生打压。(完)

(审校 曾祥进)

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