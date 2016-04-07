中国政府拟提高国内大豆种植面积以满足食用需求--农业部官员

路透北京4月7日 - 中国农业部一名官员周四表示，中国将致力于扩大大豆种植面积，以满足国内的食用需求，但不会阻碍进口。

中国决定取消玉米收储计划，预计将鼓励农户今年改种大豆。

农业部种植业管理司副司长潘文博对记者表示，中国大豆消费量可能将保持快速增长，国家计划主要通过增加国内种植面积来满足食用大豆的需求。

他表示，“我们认为应该保持大豆生产的稳定，...大豆生产发展的定位就是满足国内食用大豆的需求，...这不是追求大豆的自给水平，也不是与进口大豆相抗衡。”中国大豆进口主要用于制作动物饲料和食用油。

他表示，中国国内大豆产量在过去几年持续下滑，去年为1,200万吨。2015年大豆进口量增长14.4%至8,170万吨的纪录高位，占世界大豆贸易量的70%。(完)