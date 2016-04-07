中国政府拟提高国内大豆种植面积以满足食用需求--农业部官员

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月7日 - 中国农业部一名官员周四表示，中国将致力于扩大大豆种植面积，以满足国内的食用需求，但不会阻碍进口。
中国决定取消玉米收储计划，预计将鼓励农户今年改种大豆。
农业部种植业管理司副司长潘文博对记者表示，中国大豆消费量可能将保持快速增长，国家计划主要通过增加国内种植面积来满足食用大豆的需求。
他表示，“我们认为应该保持大豆生产的稳定，...大豆生产发展的定位就是满足国内食用大豆的需求，...这不是追求大豆的自给水平，也不是与进口大豆相抗衡。”中国大豆进口主要用于制作动物饲料和食用油。
他表示，中国国内大豆产量在过去几年持续下滑，去年为1,200万吨。2015年大豆进口量增长14.4%至8,170万吨的纪录高位，占世界大豆贸易量的70%。(完)
(编译 徐文焰；审校 刘秀红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)