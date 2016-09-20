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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 09:45 BJT

2016/17年度中国大豆进口增速料将放缓--CNGOIC

路透北京9月19日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一称，由于国内大豆产量激增，国储大豆库存充足，2016/17年度中国大豆需求增速料将放缓。与此同时，美国大豆产量创纪录。

美国农业部的数据显示，中国是全球最大的大豆进口国，进口量通常占到全球交易量的三分之二左右。自2004年以来，中国的进口量每年都在增长，平均每年增加500万吨。

但CNGOIC称，今年需求跳增的情况可能放缓，因国内大豆产量增长近13%至1,310万吨，为五年来最高。

CNGOIC预计，2016/17年度大豆进口量将达到8,500万吨，高于截至本月的2015/16年度的进口量8,300万吨。(完)

(编译 侯雪苹；审校 戴素萍)

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