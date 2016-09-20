2016/17年度中国大豆进口增速料将放缓--CNGOIC

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透北京9月19日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一称，由于国内大豆产量激增，国储大豆库存充足，2016/17年度中国大豆需求增速料将放缓。与此同时，美国大豆产量创纪录。
美国农业部的数据显示，中国是全球最大的大豆进口国，进口量通常占到全球交易量的三分之二左右。自2004年以来，中国的进口量每年都在增长，平均每年增加500万吨。
但CNGOIC称，今年需求跳增的情况可能放缓，因国内大豆产量增长近13%至1,310万吨，为五年来最高。
CNGOIC预计，2016/17年度大豆进口量将达到8,500万吨，高于截至本月的2015/16年度的进口量8,300万吨。(完)
(编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。