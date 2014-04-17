（更正）《MAGUIRE专栏》中国大豆进口违约 慎防市场重蹈2004年覆辙

(更正：因译文有误，内文第二段改为“7/11月大豆合约的4月价差升至2004年以来同期最高水平”，非“7/11月大豆合约价差升至2004年4月以来最高位”)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥4月16日 -美国全国油籽加工商协会(NOPA)最新报告显示3月大豆压榨量创新高，这使得原本就紧俏的国内大豆库存更加吃紧。大豆市场多头大受鼓舞。

因此，广受关注的7/11月大豆合约的4月价差升至2004年以来同期最高水平，在国内大豆供给继续短缺的情况下，价差料进一步扩大。

但由于近来传出中国大豆进口违约消息，多头交易商应该要慎防重蹈2004年的覆辙。当年5月中国大豆进口违约，引发一波出口商抛售大豆，使得指标大豆价格和价差崩跌。

今年的违约情况迄今不如2004年严重，美国大豆库存目前则要比2004年库存情况紧俏许多，这可以解释何以在宣布违约的情况下，旧作大豆价格还能保持强劲。但若进入5月(正是2004年宣布违约的时间点)再有违约消息传出，应该会让看多的交易商感到担心。在该月下半月，7/11月合约价差暴跌50%，同时7月合约价格下跌约20%或每蒲式耳2美元。

2014和2004年7/11月大豆合约价差对照图表：link.reuters.com/bur58v

**压榨量反弹出人意料**

美国大豆压榨利润近来仍持坚，主要拜豆粕和豆油价格强劲所赐，然分析师预估由于能取得的大豆愈来愈少，整体压榨速度将会下滑。的确，美国农业部近来预估今年美国大豆库存将降至10年来最低水准。理由是：尽管这个刚过去的秋季大豆作物接近纪录高位，但出口及压榨需求强劲。

2月压榨速度大幅放缓，已经让人有这样的想法，而且还传出大豆加工商没有大豆可以压榨的说法。

然3月，加工商的大豆压榨量远高于分析师预估的逾1,200万蒲式耳，而且是有史以来最高的3月压榨量，比起2月高出8.6%，暗示加工商在过去几周向农户额外收购大豆。

事实上，2月有点少的压榨量，可能是反映了中西部在这段期间因天气恶劣而导致加工活动下滑，而不是当时可供压榨的大豆短少之故。

然3月压榨量大于预期，为大豆市场的多头气氛再添柴火，推升近月合约价格，并使得2014年合约旧作/新作的价差来到纪录新高。

美国NOPA大豆压榨统计图表：link.reuters.com/cur58v

**中国买家违约**

压榨总量旺盛也让市场将关注焦点重新转向美国紧俏的大豆库存和强劲的内需。

本月稍早，交易商的关注焦点是，中国买家之前的进口合同料受可获信贷减少而违约的报导。

涉及违约的数量不是很多。估计约为50万吨，违约的买家多为二线加工商。众所周知，这些加工商使用信用证，寄望获得适中的价格并锁定套利机会，因为南美新作上市且中国国内买家渴望买到新作。

不过，市场仍有一段时间把关注点放在中国买家违约上。这导致7月大豆合约的涨势陷入暂停。

即便外界猜测这些违约船货可能运往美国，但美国大豆价格仍持坚，因为即时供应严重短缺。

然后，随着NOPA大豆压榨量创新高的最新数据出炉，大豆价格可以不用理会违约威胁，并恢复上行走势了。

**大豆市场已与10年前不同**

很明显，2014年大豆市场很多情况都与2004年不一样了。最重要的是，中国大豆产品期货市场变得更为成熟。这允许中国进口商和压榨商对大多数大豆购买合同进行对冲，限制信贷利率调整或不利价格波动造成的财务影响。

2004年，中国大豆期货市场还处于发展初期，一旦获取信用证的成本随着中国货币政策收紧而增加，很多持有大量大豆的压榨商都缺乏一个有力的市场。

另外一个重大区别是，美国对大豆的需求强劲，可以吸纳2014年迄今出现的任何所有供应盈余。

美国市场甚至能够容纳最近从巴西进口的大豆，与此同时价格却不会大幅回落，主要归功于大豆压榨需求强劲。

不过，随着南美和加拿大运往美国的大豆增加，当前处于高位的大豆价格还会鼓励其他地区向美国供应，这料将补充美国大豆储备。

如果再赶上中国买家的新一波违约潮，美国大豆价格将承压，即便最近压榨需求仍很强。但7/11月合约价差是否会像2004年那样在短时间内缩减一半，显然还有待观察。

鉴于很多中国压榨商仍面临信贷限制，国内大豆价格降至逾一年最低，未来几周还可能浮现更多违约。这一点，再加上来自其他地区的进口持续流入，可能足以让美国大豆市场发生反转。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。