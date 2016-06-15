预计今年中国大豆进口小幅增加--粮油信息中心官员

路透伦敦6月14日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)处长李喜贵周二称，中国2016/17年料进口8,500万吨大豆，高于前作物季，不过库存充足应限制进口增幅。中国是全球最大的大豆购买国。

李喜贵在国际谷物理事会(IGC)伦敦会议上称，2015年10月至次年9月的2015/16年作物季大豆进口量料达8,200万吨。

CNGOIC数据显示，2014/15年中国大豆的进口量为7,835万吨。

美国农业部(USDA)预测2016/17年中国将进口8,700万吨大豆，中国自身的预估略低于美国农业部。

李喜贵通过翻译表示，进口会增加，但幅度不会这么大。尽管美国向中国出口的大豆在增加，但增幅可控。

李喜贵说，中国进行大豆收储已有很多年了。

他表示必须加快出售这些储备，并称全球市场对中国进一步的大豆需求“过于乐观”。

中国海关总署上周数据显示，中国5月大豆进口量为766万吨，比4月的707万吨增加8.3%。

李喜贵预测中国2016/17作物年度小麦产量将从上年度的1.302亿吨小幅下滑至1.301亿吨，进口料将持稳在300万吨。

中国玉米产量预计从上年度的2.246亿吨下滑至2.18亿吨，因预期种植面积减少2.6%及单产下滑0.5%。

不过，他说玉米进口量可能从上年度的270万吨减少至100万吨，因饲料谷物供应充沛。(完)