中国未来六个月将依赖南美大豆供应

路透阿姆斯特丹5月14日 - 德国分析机构油世界(Oil World)周二表示，未来六个月全球主要大豆进口国将依赖南美持续增加的产量，美国由于库存下降导致出口放缓。

油世界称，2012年9月至2013年2月期间美国出口上升，打消了库存，因此不可避免地使出口受限。

“只有9月下半月美国新作大豆上市，情况才会好转，”油世界表示。

“所以2013年5-8月期间，中国和其他大豆进口国将依旧严重依赖南美大幅增长的大豆出口。”

5月阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭大豆出口料猛增至1,080吨，今年4月和去年5月时分别为1,000万和960万吨。

“巴西出现了重大变化，港口的工作时间从八小时延长至24小时，从周一到周五的五个工作日内都是如此，”油世界称。

该分析机构称，除非降雨中断航运，否则巴西的出口将达到760万吨。

油世界还称，5-7月期间，中国大豆进口料将明显上升，因在1-4月进口低于预期后，该国希望补充库存。

“今年1-4月间中国大豆进口降至1,550万吨，上年同期为1,810万吨，”油世界表示。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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