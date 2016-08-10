中国政府未来五年将推动转基因大豆的商业化 以提高产量

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
- 路透北京8月10日 - 中国未来五年将推动转基因大豆的商业化，因中国寻求提高中国农业部门的效率，这或将提高中国大豆的产量。中国是全球最大大豆进口国和消费国。
中国已花费数十亿美元计的资金研究转基因农作物，目前已接受了棉花的转基因技术，但尚未允许培育任何转基因粮食作物，因一些消费者担心健康风险。
在截至2020年的最新科技五年规划中，中国首次列出了将开发的特定转基因作物，其中包括大豆和玉米。
据美国农业的官方预测，2016/17年中国大豆产量料达到1,250万吨，还将进口创纪录高位的8,600万吨大豆。中国已允许进口转基因大豆用于动物饲料。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。