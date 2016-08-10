中国政府未来五年将推动转基因大豆的商业化 以提高产量

- 路透北京8月10日 - 中国未来五年将推动转基因大豆的商业化，因中国寻求提高中国农业部门的效率，这或将提高中国大豆的产量。中国是全球最大大豆进口国和消费国。

中国已花费数十亿美元计的资金研究转基因农作物，目前已接受了棉花的转基因技术，但尚未允许培育任何转基因粮食作物，因一些消费者担心健康风险。

在截至2020年的最新科技五年规划中，中国首次列出了将开发的特定转基因作物，其中包括大豆和玉米。

据美国农业的官方预测，2016/17年中国大豆产量料达到1,250万吨，还将进口创纪录高位的8,600万吨大豆。中国已允许进口转基因大豆用于动物饲料。(完)