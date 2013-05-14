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中国财经 | 2013年 5月 14日 星期二 13:06 BJT

今年中国大豆产量料下降3.9%--国家粮油信息中心

路透北京5月14日 - 中国国家粮油信息中心周二预计，今年中国大豆产量将下滑3.9%至1,230万吨，为连续第三年产量下降，促进中国大豆进口。

今年大豆播种面积料同比减少3.7%，而2012年播种面积降幅为14.4%。今年东北地区天气更为寒冷，农户无法按时种植玉米，因而选择种植大豆。

美国农业部预计，中国2013/14市场年度将进口6,900万吨大豆，较本市场年度增加1,000万吨。

国家粮油信息中心预计，今年中国油菜籽产量料同比增加0.7%至1,410万吨，花生产量料增长1.19%至1,700万吨。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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