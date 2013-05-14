今年中国大豆产量料下降3.9%--国家粮油信息中心

沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎

路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。