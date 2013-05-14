今年中国大豆产量料下降3.9%--国家粮油信息中心

沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。
路透北京5月14日 - 中国国家粮油信息中心周二预计，今年中国大豆产量将下滑3.9%至1,230万吨，为连续第三年产量下降，促进中国大豆进口。
今年大豆播种面积料同比减少3.7%，而2012年播种面积降幅为14.4%。今年东北地区天气更为寒冷，农户无法按时种植玉米，因而选择种植大豆。
美国农业部预计，中国2013/14市场年度将进口6,900万吨大豆，较本市场年度增加1,000万吨。
国家粮油信息中心预计，今年中国油菜籽产量料同比增加0.7%至1,410万吨，花生产量料增长1.19%至1,700万吨。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。
路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。