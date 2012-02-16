中国签署购买美国大豆协议 购买规模料创纪录

路透爱荷华州德梅因2月15日电---中国贸易代表团周三与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.周四还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的逾1,200万吨.

尽管此次采购协议是在中国国家副主席习近平访美期间敲定,被业界称作是一种政治姿态,但也确实正值中国需求升温的时刻.

因乾旱可能打压南美作物产量,中国开始转向美国寻求更多供应.中国大豆进口量占全球大豆贸易总量的60%.

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)和中国储备粮管理公司在爱荷华州(艾奥瓦州)德梅因与Archer Daniels Midland(ADM.N)、Bunge(BG.N)和Cargill等公司签署了协议.COFCO是中国最大的国有谷物贸易公司.

爱荷华州大豆协会负责人Kirk Leeds表示,中国代表团周四料将在洛杉矶签署更多购买美国大豆的协议,合计采购规模将达创纪录的逾1,200万吨.

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这批大豆包括去年秋季收割的作物与将於今年春季播种的作物.总计购买额将为60亿美元左右.

去年中国国家主席胡锦涛访美时,中国公司签约购买了1,156万吨美国大豆,交易金额为66.8亿美元,创下当时最高的一次性采购纪录.

此次习近平访美,正值美中在一系列问题上存在争议之际,包括中国汇率政策,平息叙利亚骚乱的国际行动,以及双边贸易差额巨大等.

"有关中国进口的宣传很多很多.他们希望提醒美国人,这是一条双行道.他们也从我们这里买东西,"帮助习近平安排周四早上前往爱荷华州大豆农场行程的Leeds表示.

此次签约亦正值美国指责中国低估人民币汇率,从而使其公司在国际贸易中占价格优势之际.(完)

--编译 兰秀娟/石冠兰; 审校 程琳

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